المجلس الاعلى للدفاع: الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا

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