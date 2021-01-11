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المجلس الاعلى للدفاع: يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة 5 من صباح يوم الخميس ولغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين في 25/1/2021

Lebanon 24
11-01-2021 | 19:18
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