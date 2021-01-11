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المجلس الاعلى للدفاع: استثناء القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة
Lebanon 24
11-01-2021
|
19:24
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