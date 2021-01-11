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المجلس الاعلى للدفاع: تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها

Lebanon 24
11-01-2021 | 19:26
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