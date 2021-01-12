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حادث سير على طريق عام طيردبا- صور بجانب شركة الكهرباء ويعمل الدفاع المدني على إنتشال الجرحى
Lebanon 24
12-01-2021
|
12:27
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