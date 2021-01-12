أخبار عاجلة

طوابير للنازحين السوريين أمام احد المصارف على مستديرة المنارة في زحلة

Lebanon 24
12-01-2021 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
طوابير طويلة أمام محطات الوقود.. ودمشق ترد
lebanon 24
12/01/2021 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الطلاب المعتصمون أمام الجامعة الأميركية قطعوا طريق عين المريسة - المنارة بالاتجاهين
lebanon 24
12/01/2021 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في خيمة للنازحين السوريين خراج ابل السقي ومخاوف من امتداده
lebanon 24
12/01/2021 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية شربل وهبة بمؤتمر دمشق: لتكثيف الجهود الدولية لتأمين ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين ونشدّد على عدم ربط العودة بالحل السياسي
lebanon 24
12/01/2021 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:33 | 2021-01-12
15:13 | 2021-01-12
14:52 | 2021-01-12
14:52 | 2021-01-12
14:49 | 2021-01-12
14:46 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website