22
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
ظريف: على أميركا ودول الترويكا الأوروبية معرفة أننا لن نقبل بأي تفاوض بشأن اتفاق نووي جديد
Lebanon 24
12-01-2021
|
14:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
ظريف: على أميركا ودول الترويكا الأوروبية معرفة أننا لن نقبل بأي تفاوض بشأن اتفاق نووي جديد
Lebanon 24
ظريف: على أميركا ودول الترويكا الأوروبية معرفة أننا لن نقبل بأي تفاوض بشأن اتفاق نووي جديد
12/01/2021 18:35:35
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لن نقبل أي شروط مسبقة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ولا مجال للتفاوض على اتفاق جديد
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لن نقبل أي شروط مسبقة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ولا مجال للتفاوض على اتفاق جديد
12/01/2021 18:35:35
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الإيراني: نرفض التفاوض على اتفاق نووي جديد وعلى أميركا رفع كل العقوبات إن أرادت تطبيقه
Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الإيراني: نرفض التفاوض على اتفاق نووي جديد وعلى أميركا رفع كل العقوبات إن أرادت تطبيقه
12/01/2021 18:35:35
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية حالياً ويجب التفاوض بشأن نصّ موسّع
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية حالياً ويجب التفاوض بشأن نصّ موسّع
12/01/2021 18:35:35
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
Lebanon 24
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
21:28 | 2021-01-11
11/01/2021 09:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
09:00 | 2021-01-12
12/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك
Lebanon 24
أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك
20:19 | 2021-01-11
11/01/2021 08:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
09:54 | 2021-01-12
12/01/2021 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من الإقفال إلى حظر التجول والاستثناءات.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع كاملة
Lebanon 24
من الإقفال إلى حظر التجول والاستثناءات.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع كاملة
19:20 | 2021-01-11
11/01/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:23 | 2021-01-12
الجيش السوداني يعلن أنه رصد حشودا جديدة للإثيوبيين على الحدود ويتحسب لدخول أراضي السودان
18:20 | 2021-01-12
الخزانة الأميركية: محور إيران القاعدة يشكل تهديد خطير لأمن العالم
18:18 | 2021-01-12
الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بشكل خاص بشأن تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه حاليًاً خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع
18:02 | 2021-01-12
ظريف رداً على بومبيو: إرهابيو 11 أيلول كانوا من دول مفضلة لدى واشنطن وليس من إيران
17:57 | 2021-01-12
ترامب يعتبر الحظر الذي فرضته منصات التواصل الاجتماعي خطأ كارثيا
17:54 | 2021-01-12
ظريف على تويتر: مزاعم بومبيو عن علاقات بين إيران والقاعدة خيالية
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
23:00 | 2021-01-11
12/01/2021 18:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact