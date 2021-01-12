التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على تقاطع غاليري سمعان - الحدث باتجاه مار مخايل - الشياح بسبب وجود زيوت التي تسبب حوادث وانزلاقات مرورية

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