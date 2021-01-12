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أخبار عاجلة
بومبيو يعلن عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق
Lebanon 24
12-01-2021
|
17:51
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