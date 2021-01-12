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تكتل لبنان القوي: ندعو رئيس الحكومة المكلف ليستأنف عمله بأسرع وقت بعيداً عن اي تأثيرات والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ

Lebanon 24
12-01-2021 | 18:36
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