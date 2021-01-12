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الإف بي آي يكشف عن إصداره تحذيرا قبل يوم من اقتحام الكونغرس بأن متطرفين كانوا يحضرون لارتكاب أعمال عنف

Lebanon 24
12-01-2021 | 19:30
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