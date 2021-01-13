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مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح قرار يطالب نائب الرئيس بتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب
Lebanon 24
13-01-2021
|
06:30
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