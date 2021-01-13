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معلومات لـLBCI: إجتماع ظهر اليوم في وزارة الطاقة يضم الوزير ريمون غجر وفريق عمل من الوزارة ومدير إدارة المناقصات جان العلية ويتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن إطلاق مناقصة الفيول أويل الخاصة بمعامل إنتاج الكهرباء
Lebanon 24
13-01-2021
|
09:21
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