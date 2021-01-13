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عراجي: الأطر القانونية والطبية وضعت في هذا القانون ولبنان بحاجة الى ١٢ مليون جرعة من لقاح كورونا ولبنان سيتعامل في المرحلة المقبلة مع عدة شركات مصنعة للدواء وجلسة للمجلس النيابي في الساعات المقبلة لإقراره
Lebanon 24
13-01-2021
|
13:51
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