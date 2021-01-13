عراجي: وضعنا في مواجهة "كورونا" سيء وقد يسوء في المرحلة المقبلة وخلال 48 ساعة لجنة الصحة أنجزت مسودة قانون للإستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر

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