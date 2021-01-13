أخبار عاجلة

مسؤول استخباراتي أميركي: الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني

Lebanon 24
13-01-2021 | 14:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول استخباراتي أميركي: الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت مخازن أسلحة إيرانية
lebanon 24
13/01/2021 20:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بن سلمان: نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني ومشاريع إيران التخريبية
lebanon 24
13/01/2021 20:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اتّصلت مرجعية روحية بمسؤول كبير مستفسرة عن الموقف الرسمي من تصريحات قائد السلاح الجوي في الحرس الإيراني الذي اعتبر لبنان بمثابة خط أمامي لإيران في معركتها مع الدولة العبرية (اللواء)
lebanon 24
13/01/2021 20:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: البحرية الإيرانية رفعت مستويات التأهب في المنطقة
lebanon 24
13/01/2021 20:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:59 | 2021-01-13
20:54 | 2021-01-13
20:53 | 2021-01-13
20:53 | 2021-01-13
20:38 | 2021-01-13
20:37 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website