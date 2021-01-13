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النائبة الديمقراطية فال ديمينغز لCNN: سنتم إجراءات العزل التي ترتبط بواجبنا الدستوري لمحاسبة الرئيس ولم نر أي خيانة أكثر من تلك التي قام بها الرئيس

Lebanon 24
13-01-2021 | 15:47
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