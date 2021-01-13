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رئاسة الجمهورية: اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم فحوصات طبية روتينية في مستشفى" اوتيل ديو"، وعاد مساءً الى قصر بعبدا

Lebanon 24
13-01-2021 | 20:59
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