مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية: يهم هيئة أوجيرو اعلام المواطنين بانها ستكون على جهوزية تامة و على مدار الساعة للتدخل و اصلاح الاعطال الكبرى و التي تمس باستمرارية الخدمة على الصعيد الوطني وذلك طيلة فترة الاقفال.

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