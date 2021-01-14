المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة ارهابية "سيكون حكم إعدام لمئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأبرياء في اليمن"

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