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المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة ارهابية "سيكون حكم إعدام لمئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأبرياء في اليمن"
Lebanon 24
14-01-2021
|
17:46
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