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الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الحزبي أو الفصائلي

Lebanon 24
20-02-2021 | 18:54
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