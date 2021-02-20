وزيرة العدل: على القاضي ان يدرك انه سيتعرض للضغوط وملف انفجار المرفأ شائك والقاضي بيطار على قدر من المسؤولية وعلينا ان نحضّر له الجو الملائم وهو اكد انه سيذهب حتى النهاية في هذا الملف (LBCI)

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