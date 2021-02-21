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مجلس الأمن القومي الأفغاني: طالبان أدمنت الحرب ونحن كحكومة لا نريد إراقة قطرة دم واحدة في البلاد

Lebanon 24
21-02-2021 | 11:37
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