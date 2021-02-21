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باسيل: درعنا اليوم هو الجسم الطبي والتمريضي الذي يقاوم بإمكانيّات محدودة ليحمينا من هجمة الموت علينا كلّنا

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:04
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باسيل: الأبشع من هيك، انّو المسؤولين يلّي محوّلين مصرياتهم لاأخلاقياً لبرّا، بينظّروا علينا بالإصلاح والوطنيّة، من هيدا النائب يلّي بيتمنى الموت للناس وصولاً للمؤسسات
lebanon 24
21/02/2021 13:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب: بالنيابة عن اللبنانيين جميعًا أتوجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا في مختلف مواقعهم والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم
lebanon 24
21/02/2021 13:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أنّوه بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بكورونا وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم
lebanon 24
21/02/2021 13:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحنا كلّنا ثقة، ورسالة البابا الأخيرة للبنان تدلّ على وجود بعض الوعي الدولي لأهمية دورنا ورسالتنا بالمنطقة. نحن نحمل هذه الرسالة ونحن حرّاس التوازن والشراكة بالبلد. ولو كنا لوحدنا ندفع الثمن، انما هذا الثمن مقابله خلاص لبنان وحماية وجوده
lebanon 24
21/02/2021 13:38:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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