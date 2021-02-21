باسيل: يا قضاء لبنان: ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... اعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة نريد قضاء يشغّله ضميره وليس الاعلام

Lebanon 24