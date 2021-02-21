باسيل: بمعركة الدفاع عن الحقوق "ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا، ويفكرّنا تغيّرنا. ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة... ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة الى الوراء"

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