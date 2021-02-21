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باسيل: "ما تركنا شي وما عملناه لنحمي أموال الناس حتّى ما تتهرّب لبرّا! ما ردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء"
Lebanon 24
21-02-2021
|
12:21
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