باسيل: الأبشع من هيك، انّو المسؤولين يلّي محوّلين مصرياتهم لاأخلاقياً لبرّا، بينظّروا علينا بالإصلاح والوطنيّة، من هيدا النائب يلّي بيتمنى الموت للناس وصولاً للمؤسسات

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