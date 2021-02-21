باسيل: بنصح الحاكم بصدق انّو ينشغل بجديّة على إستعادة أموال تحوّلت لبرّا، ويكون تعميم المركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الإحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين

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