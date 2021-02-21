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باسيل: بنصح الحاكم بصدق انّو ينشغل بجديّة على إستعادة أموال تحوّلت لبرّا، ويكون تعميم المركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الإحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:23
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