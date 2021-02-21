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باسيل: عندما يقول رئيس الحكومة المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا اشكّل وانت توقّع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... "وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه"!

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:25
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باسيل: عندما يقول الحريري لعون "أنا أشكل وانت توقع" فهو يضرب وحدة البلد
lebanon 24
21/02/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عندما يقول الرئيس المكلّف انّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخد من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما، يكون يقبل ان التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد فيجب ان يطبق على المسيحيين
lebanon 24
21/02/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة، وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته ات تشكّل الحكومة... "مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها"
lebanon 24
21/02/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اول الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية وثاني الاسباب الداخلية هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق... اما السبب الثالث فقضية ا
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21/02/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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