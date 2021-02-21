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باسيل: لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى!

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:33
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باسيل: لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب "ولا منخبّي"، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا
lebanon 24
21/02/2021 18:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا. فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير
lebanon 24
21/02/2021 18:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يريدون ان نشارك في الحكومة غصبا عنّا وبشروط غير مقبولة والاّ نكون معطلين... "ما بدّنا نشارك! شو بالقوّة"؟ لم نسأل عن شكليّات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه "وحدة المعايير" لمن لا يفهم
lebanon 24
21/02/2021 18:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يا قضاء لبنان: ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... اعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة نريد قضاء يشغّله ضميره وليس الاعلام
lebanon 24
21/02/2021 18:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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