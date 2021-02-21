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باسيل: القصة انّو بدّن يردّونا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا؛ وبيلاقوا حجج لغايتهم، ودايماً في مقدّمي خدمات جاهزين من هيديك الأيّام. والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهيدي الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:39
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باسيل: ما كنّا متصوّرين انّو بيرجع يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية. ما حدا يربّحنا جميلة! نحنا حقّقنا اهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا وما حدا من الأطراف الأساسية وقف معنا الاّ حزب الله وهيدا الحكي للإنصاف
lebanon 24
21/02/2021 18:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن مع السلام الحقيقي المبنى على العدالة، والمطروح علينا هو استسلام وليس سلاماً ويسمح لإسرائيل بتصفيتنا
lebanon 24
21/02/2021 18:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحنا بالتيار اجتماعاتنا الكترونياً مفتوحة على مدى النهار، وعم نناقش بإطار الورشة الداخلية القايمين فيها، بكل المواضيع السياسية والتنظيمية، وعم نعمل مراجعة لنشوف وين اخطأنا ووين اصبنا، ونشوف كيف بدّنا نطوّر حالنا لنواكب المرحلة ونتأقلم مع تطوّر
lebanon 24
21/02/2021 18:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: المبادرة تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يأخدوه زيادة للمردة لكن ليس رئيس الحكومة، والافضل ان يرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، والا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهم
lebanon 24
21/02/2021 18:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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