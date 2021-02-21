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باسيل: شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هن3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامةاك ارادة سياسية: 1–اقرار قانون الكابيتول كونترول 2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة

Lebanon 24
21-02-2021 | 13:01
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21/02/2021 18:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني بعد لقاء عون: تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع "الفاريس اند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة
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21/02/2021 18:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/02/2021 18:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: العتب على القيادات المسيحيّة يلّي ولا مرّة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق وبيتمسخروا عليها بالإعلام. بيتركونا وحدنا؛ اذا ربحنا بيستفيدوا على ضهرنا متل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، واذا خسرنا بيفرحوا
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