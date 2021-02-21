باسيل: هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا

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