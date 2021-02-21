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باسيل: هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا

Lebanon 24
21-02-2021 | 13:05
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باسيل: القضيّة صارت أبعد بكتير من قضيّة حكومة نحنا أساساً مش راغبين نشارك فيها! وما منعطي الثقة ليلّي بدّو يمدّ اليد على حقوقنا! ويلّي معتبر هالموقف هو تعطيل للحكومة، نحنا كتيار وطني حرّ عنّا مبادرة، وما دخل الرئيس فيها، هيدي بس بتعنينا نحنا بالتيار
lebanon 24
21/02/2021 18:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما كنّا متصوّرين انّو بيرجع يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية. ما حدا يربّحنا جميلة! نحنا حقّقنا اهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا وما حدا من الأطراف الأساسية وقف معنا الاّ حزب الله وهيدا الحكي للإنصاف
lebanon 24
21/02/2021 18:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيّات اكتر من الثلث الضامن، وباستقالته تسقط الحكومة والشيعة عندهم الثلث الضامن، وايضا بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيّتها، وتسقط لماذا المسيحيون مجموعين: ارمن، وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، تريدون ان تمنعوا عنهم الث
lebanon 24
21/02/2021 18:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: فلتشكل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه من منح الثقة لها أو عدمه وليمارس كل فريق نيابي دوره في هذا المجال
lebanon 24
21/02/2021 18:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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