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السعودية تعلن تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 349 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية و6461 إجمالي الوفيات
Lebanon 24
21-02-2021
|
14:42
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