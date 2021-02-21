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مصدر أمني للجزيرة: 3 قتلى ومصابان في تفجير عبوة ناسفة في سيارة للشرطة الأفغانية شمالي كابل

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:09
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