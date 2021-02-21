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نتنياهو: نشكل مع مصر مركزا إقليميا للطاقة لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير وتوجد فرصة كبيرة لتحقيق تعاون إقليمي مع مصر والدول الأخرى

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:23
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