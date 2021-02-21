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روسيا: عقد صفقات أسلحة مع دول إفريقية في 2020 بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:41
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