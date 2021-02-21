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سمع قبل قليل صوت إطلاق نار كثيف بالهواء داخل مخيم عين الحلوة تبين لاحقا ً بأنه ناتج عن "زفة عرس"

Lebanon 24
21-02-2021 | 16:46
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