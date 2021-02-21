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مستشار الأمن القومي الأميركي: بدأنا بالتواصل مع الإيرانيين بشأن ملف احتجاز أميركيين في إيران وسنواصل ذلك

Lebanon 24
21-02-2021 | 17:50
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