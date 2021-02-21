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الرئاسة التركية: أردوغان يقول في اتصال مع روحاني إن التصريحات الأخيرة أتاحت فرصاً جديدة بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
21-02-2021 | 18:50
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