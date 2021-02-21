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السنيورة: لو كانت هناك مشكلة بالأسماء التي طرحها الرئيس الحريري لكان الرئيس عون وجبران باسيل "ما تركوا ستر مغطّى"

Lebanon 24
21-02-2021 | 21:47
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السنيورة: أنصح الرئيس الحريري بأن يصمد على موقفه
lebanon 24
22/02/2021 05:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: الوزراء الشيعة سمّاهم الرئيس سعد الحريري وليس الرئيس نبيه بري وهم لم يمانعوا بذلك
lebanon 24
22/02/2021 05:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: القضيّة صارت أبعد بكتير من قضيّة حكومة نحنا أساساً مش راغبين نشارك فيها! وما منعطي الثقة ليلّي بدّو يمدّ اليد على حقوقنا! ويلّي معتبر هالموقف هو تعطيل للحكومة، نحنا كتيار وطني حرّ عنّا مبادرة، وما دخل الرئيس فيها، هيدي بس بتعنينا نحنا بالتيار
lebanon 24
22/02/2021 05:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نفهم ان دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحن نشجّع... اما فوق الطاولة فيتهجّم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة "مش وحده على كل حال، كتار بيعملوا متله"
lebanon 24
22/02/2021 05:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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