مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران واتفقت معهم على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر

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