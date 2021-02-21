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السنيورة: هناك عقدة خارجية تُمارس عبر "حزب الله" الذي يتلطى خلف رئيس الجمهورية وهي ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
21-02-2021 | 22:01
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