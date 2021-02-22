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عشرات الآلاف في تكساس يبقون دون كهرباء وقيمة فواتيرها تصل إلى 5000 دولار في 5 أيام

Lebanon 24
22-02-2021 | 02:09
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