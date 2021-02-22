أخبار عاجلة

التحكم المروري: تجمع للفانات على اوتوستراد نهر الكلب المسلك الغربي وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على المعالجة

Lebanon 24
22-02-2021 | 07:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة شننعير ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
lebanon 24
22/02/2021 11:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بحائط على اوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة صربا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير
lebanon 24
22/02/2021 11:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: انتهاء التجمع على اوتوستراد نهر الكلب المسلك الغربي وحركة المرور طبيعية في المحلة
lebanon 24
22/02/2021 11:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب مركبة على اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه نهر الكلب ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
lebanon 24
22/02/2021 11:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2021-02-22
10:27 | 2021-02-22
10:22 | 2021-02-22
10:10 | 2021-02-22
10:08 | 2021-02-22
09:42 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website