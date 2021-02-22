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الاتحاد الأوروبي: الاتصالات جارية مع واشنطن لعودتها إلى الاتفاق النووي والتعاون بين إيران ووكالة الطاقة حيوي لمستقبل الاتفاق

Lebanon 24
22-02-2021 | 10:08
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