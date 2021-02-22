أخبار عاجلة

وزيرة العدل تلتقي وفداً من اهالي ضحايا فوج الاطفاء (صوت لبنان)

Lebanon 24
22-02-2021 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
lebanon 24
22/02/2021 11:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل: تسلمنا طلب تعاون قضائي من السلطات السويسرية لتقديم المساعدة بشأن ملف تحويلات مالية تخص حاكم "مصرف لبنان"
lebanon 24
22/02/2021 11:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل لـ"لبنان 24":  نحن مسؤولون ونسعى بما لدينا من إمكانيات إلى معالجة التحديات
lebanon 24
22/02/2021 11:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل: على مصرف لبنان أن يسلم المالية كل المستندات المطلوبة
lebanon 24
22/02/2021 11:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2021-02-22
10:22 | 2021-02-22
10:10 | 2021-02-22
10:08 | 2021-02-22
09:42 | 2021-02-22
09:42 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website