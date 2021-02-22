وزير الخارجية الألماني: لا نتوقع من طهران أقل من الامتثال الكامل والتعامل مع وكالة الطاقة الدولية ومن مصلحة إيران تغيير مسارها الآن قبل انهيار الاتفاق النووي بالكامل

Lebanon 24