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سلطنة عُمان تقرّر تعليق دخول أراضيها للقادمين من السودان ولبنان وجنوب افريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا (وكالة الأنباء العُمانية)

Lebanon 24
22-02-2021 | 17:41
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